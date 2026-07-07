Yazıköy mevkisinde zeytinlik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı yer ekiplerinin yanı sıra 3 uçak ve 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Yazıkent ve Karaahmetler mahalleleri için tahliye kararı verildi.

Kararın ardından iki mahallede 17 hanede bulunan 46 vatandaş, 300 küçükbaş ve 48 büyükbaş hayvanın tahliye edileceği bildirildi.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları sürüyor.