Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kaza, acı bir ölümle sonuçlandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTİYORDU

Edinilen bilgilere göre, Ferhat Taş yönetimindeki 34 KEA 426 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya (40) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 40 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar seyir halindeki bir şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.