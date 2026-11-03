Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı’nda meydana geldi. Gökhan A. (39) yönetimindeki 09 AUG 608 plakalı, pazarcıları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrulan kamyonetin devrilmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü Gökhan A. ile araçta bulunan Ahmet A. (15), Türkan S. (58), Birsel A. (20), Saniye A. (38), Murat A. (29) ve Gamze K. (25) yaralandı.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.