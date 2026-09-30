Efeler ilçesinde saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde su seviyesinin yükselmesiyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarına su girdi. SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI Suyla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların güçlükle ilerlediği bazı cadde ve sokaklarda trafik de olumsuz etkilendi. Yayalar ise suyla dolan yollarda karşıya geçmekte zorlandı. EKİPLER TAHLİYE ÇALIŞMASINA BAŞLADI Sağanağın ardından ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Ev ve iş yerlerinde biriken suların tahliye edilmesi için müdahalelerde bulunuldu. Bölgede yağışın etkilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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