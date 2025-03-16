Aydın ilinin Söke ilçesindeki Karakaya köyü sınırları içerisinde bulunan Latmos (Beşparmak ) Dağları’nın Sögütözü Göktepe mevkiinde doğa yürüyüşü yapan EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Başkanı Bahattin Sürücü ve dernek üyeleri kayıtlarda olmayan sekiz bin yıllık yeni kaya resimleri buldu.

Sürücü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

***1994 yılında, Latmos (Beşparmak) Dağları’nda yer alan Karakaya Köyünün Söğütözü Göktepe mevkiinde arıcı Yaşar Beşparmak’ın Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow’a gösterdiği ilk kaya resminden sonra, yüzlerce resim daha bulunarak tescilleri yapılmıştı.

***Kaya resimlerinin çoğunluğun genellikle Latmos’un çekirdek bölgesinde görüldüğü bilinmektedir. İlk defa uzak bir mesafede bulunan Sağlık köyünde bir resim tespit edilmişti. Daha uzak bir mesafe olan Madran Dağları’nda yaptığımız araştırmalarda bir kaya sığınağında el izlerinden oluşan yeni resimlerin bulunduğunu tespit ederek, tescillerinin yapılmasını sağlamıştık.

***Bugün yine diğer kaya resimleri bölgesine uzak bir mesafede, 8 bin yıllık kayıtlarda olmayan yeni bir kaya resmi tespit ettik.

YANYANA BİR KADIN VE BİR ERKEK FİGÜRÜ BULUNDU

***Biri kadın biri erkek olan figürlerin yan yana oldukları, kadın figürün çizildiği iki noktada küçük bir şekilde kaya plakalarının kırıldığını, erkek figürün ise sağlam olduğu görüldü.

MUTLAKA KORUMA ALTINA ALINMALI

***Aynı bölgede gördüğümüz bir çok mağaranın içinde ve kaya sığınaklarının altında ateş yakıldığı, bunun sonucunda kaya yüzeylerin tamamen karardığı, şüphelendiğimiz bir noktada gördüğümüz olası resminde yok olduğunu tespit ettik. Kaya yüzeylerinin kararmasına ve aynı zamanda orman yangınlarına neden olabilecek ateş yakılması engellenmelidir.

***Yeni bulunan kaya resminin tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildireceğiz.