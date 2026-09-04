Yangın, Aydın-Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 09 HV 581 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak otomobilden indi. OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ R.A.’nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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