Aydın'da, sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda, 19 bin doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi. Bu kaçak ürünlerin, sigara imalatı ve satışını illegal yollarla gerçekleştiren şüpheliler tarafından piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.