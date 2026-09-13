Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Yaren Malta’dan haber alamayan kız kardeşi, durumdan şüphelenerek birlikte ikamet ettikleri eve geldi.

ODASINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Eve giren kız kardeşi, Malta'yı odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİCİ ALET VEYA SİLAH İZİNE RASTLANMADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Malta'nın vücudunda ilk belirlemelere göre herhangi bir kesici alet, ateşli silah yaralanması ya da darp izine rastlamadı.

Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.