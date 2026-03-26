Aydın’ın Çine ve Söke ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda yasadışı madde ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile ilçe büro amirliklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Y.K. ve M.S.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adresler ve araçlarda narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 632 gram uyuşturucu madde ile 384 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.