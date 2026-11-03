Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda E.T. ile B.B.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi’ndeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Evde yaklaşık bin sentetik ecza bulundu Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Maddelere ekipler tarafından el konulurken, E.T. ve B.B. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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