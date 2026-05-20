Aydın Valiliği, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararla, 19 Mayıs–21 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin kısıtlanmasına karar verildi.

Karara göre, belirtilen tarihler arasında ormanlık alanlara girişler yalnızca mülki amir izniyle yapılabilecek. Bu süreçte izinsiz etkinlik, piknik ve konaklamaya da izin verilmeyecek. Vatandaşların piknik için belirlenen kontrollü alanlara yönlendirileceği bildirildi.

Ayrıca orman içi ve çevresine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile birlikte cam, inşaat atığı ve benzeri çöplerin bırakılması yasaklandı. 21 Mayıs–31 Ekim 2026 tarihleri arasında ise il genelinde çadır ve kamp kurulmasına da izin verilmeyeceği açıklandı.

Valilik kararına uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.