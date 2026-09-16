Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen banka hesaplarıyla bağlantılı 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 11 Ağustos’ta Kuşadası, Didim ve Söke’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ADRESLERDE ÇOK SAYIDA MATERYAL BULUNDU

Operasyonda kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 10 SIM kart, 10 hard disk, 3 USB bellek, hafıza kartı ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

Dijital materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi.

623 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise şüphelilerin banka hesaplarındaki para trafiği oldu.

Yapılan incelemelerde hesaplarda toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.