Aydın Emniyet Müdürlüğü Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, geçen 3 Eylül ile 2, 14 ve 30 Ekim tarihlerinde bazı ev, iş yeri ve araçlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar ile önlenen bir silahlı eyleme ilişkin çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalarda da örgüte eleman, araç, yer ve finansman sağlayan kişilerin de kimlikleri tespit edildi.

Bu kapsamda geçen 6 Kasım'da Söke ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

13 TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece yürütülen iki ayrı çalışma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 13’e ulaştı.