Kaza, Söke ilçesindeki Ankara Evleri Kavşağı’nda meydana geldi. Berke Güneş’in (18) kullandığı 09 ATB 758 plakalı motosiklet, S.S. yönetimindeki 48 YN 082 plakalı otomobil ve M.A.S.’nin kullandığı 09 TR 041 plakalı otomobille çarpıştı. MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YOLA SAVRULDU Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Berke Güneş ile motosiklette bulunan N.T. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI Hastanede tedavi altına alınan Berke Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobillerin sürücüleri S.S. ve M.A.S., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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