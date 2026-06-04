Olay, 30 Mayıs saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

Park halindeki otomobile açılan ateş sonucu sürücü Ercan Zengin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan ise kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, Nurgül Aslan’ın eşi Erkan Aslan’ın şüpheli olarak arandığı bildirildi. Aslan’ın cinayetleri işlediğini itiraf ederek cep telefonuyla görüntü kaydettiği ve bu videoyu yakınlarına gönderdiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında 1 Haziran’da Sazlıköy Mahallesi’nde 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Erkan Aslan’ın babası V.A., Ferdi Y., Yener Y., Muhammed M. ve Berat A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı gün gece saatlerinde düzenlenen ikinci operasyonda daha önce serbest bırakılan Muhammed M. ve Berat A. ile Berkan A. yeniden gözaltına alındu. Toplam 6 şüpheli 2 Haziran’da adliyeye sevk edilirken, Berat A. ile Muhammed M. tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli ise salıverildi.

Soruşturma devam ederken bugün gerçekleştirilen yeni operasyonda ise Erkan Aslan’ın amcasının oğulları olduğu belirtilen İ.A., Y.A. ve Ö.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.