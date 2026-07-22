Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde 18 Temmuz saat 18.00 sıralarında yaşanan ve büyük üzüntüye neden olan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyük Menderes Nehri yakınında piknik yapan dört arkadaştan üçünün serinlemek amacıyla suya girmesinin ardından yaşanan feci olay saniye saniye kameralara yansıdı.
Nehirde bir süre yüzen çocuklardan üçü aniden şiddetli akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş suda sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Suya girmeyen dördüncü arkadaşın durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eda toprağa verildi, Şahin aranıyor
Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatan dalgıçlar, 19 Temmuz'da Eda Kurtulmuş’un kaybolduğu noktadan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede talihsiz kızın cansız bedenine ulaştı. Eda Kurtulmuş, önceki gün memleketi İncirliova ilçesindeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. Akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı arama çalışmaları ise 5'inci gününde ekiplerin yoğun çabasıyla sürdürülüyor.
DEHŞET KAMERADA
Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ederken, iki arkadaşın akıntıya kapıldığı dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen o görüntülerde; bir grup çocuğun nehir içerisinde top oynadığı, ardından çocuklardan bazılarının akıntıya kapılarak sürüklendiği ve o esnada yaşanan büyük panik anları net bir şekilde yer aldı.