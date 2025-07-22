Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi’nde orman yangını çıktı.
Jandarma ekipleri yangın bölgesinde şüpheli tavırları ile dikkat çeken Y.K. isimli şahsı, motosikleti ile seyir halindeyken durduruldu.
ÜZERİNDE YANGIN ÇIKARTAN MALZEME BULUNDU
Aydın Ses Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şahsın üzerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda yangın başlatmaya yarayacak çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K., ekipler tarafından yangının başladığı değerlendirilen alana götürülerek delil toplama çalışmaları yapıldı.
'ORMAN YANGININDAN SUÇ DOSYASI VAR' İDDİASI
Şüpheli Y.K., suçlamaları reddederken, yapılan incelemelerde geçmişte de orman yangınına sebebiyet vermekten çok sayıda suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.