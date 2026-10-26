Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 22-24 Ekim tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Çember-147' adı verilen operasyona 82 ekip halinde 235 personel katıldı. Operasyonda 41 kişi yakalandı. BİRİNİN 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR Yakalananlardan 13'ünün 0-2 yıl, 9'unun 2-5 yıl, 6'sının 5-10 yıl ve birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan aranan 9, hırsızlık suçundan aranan 4, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından aranan üçer kişi bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanına hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından birer, diğer çeşitli suçlardan 8 kişinin yakalandığı kaydedildi. Ayrıca ifade işlemleri için aranan 12 kişi de operasyonda yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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