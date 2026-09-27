Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sırma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 09 PR 336 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.O. yönetimindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Akçay'ın oğlu M.A. ve kamyonet sürücüsü F.O. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.