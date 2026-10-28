Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Sarıçay Deresi'nde su seviyesi aniden yükseldi. Köprü bulunmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan otomobil sel sularına kapıldı. Araçtaki iki kişi, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nde meydana geldi. Barış G.'nin kullandığı 09 TM 225 plakalı otomobil, debisi artan suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ile çevredeki vatandaşların traktör kullanarak yürüttüğü ortak çalışmayla sürücü Barış G. ve yolcu Sinan Y. güvenli alana alındı. Otomobil de sudan çekildi. Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

“İLLA BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ LAZIM?”

Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun, derenin yıllardır benzer tehlikelere yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Yıllardan beri bu bölgedeki vatandaşların korkulu rüyası haline geldi Sarıçay Deresi. Her yağmurda burada sıkıntı yaşanıyor. Bugün de bir otomobil sulara gömüldü. Jandarmanın desteğiyle sürücüyü kurtardık. Daha önce de sele kapılan birçok araç oldu. Biz gerekli yerlere başvurularımızı yaptık, köprü yapılması için dilekçe de verdik ama bir türlü yapılmadı. İlla birilerinin ölmesi mi lazım?”

Mahalle sakinleri de benzer tehlikelerin yaşanmaması ve olası bir facianın önlenmesi için Sarıçay Deresi üzerine bir an önce köprü yapılmasını istedi.