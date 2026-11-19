Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, sırtından silahla vurulan kişinin 46 yaşındaki Bülent Ocak olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ocak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Ocak'ın arkadaşı M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.