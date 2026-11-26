Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nazilli Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 24 Kasım'da operasyon düzenledi. Beş şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 15 parça metamfetamin, 38 parça esrar, 5 gram eroin, 24 sentetik ecza ve 12 parça sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL'ye de el konuldu. Gözaltına alınan B.H.D., T.A., M.A.K., T.Ö. ve T.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

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