Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan D-400 karayolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen M.B.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, savrularak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, kazaya karışan hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, her iki aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.