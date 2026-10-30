Çanakkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iki genci hayattan kopardı. Yürekleri dağlayan kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı’nın hemen karşısındaki ana arterde gerçekleşti.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Lapseki’den Çanakkale kent merkezi istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla refüje fırlayan otomobil, beton aydınlatma direğine şiddetle çarptı. Çarpmanın muazzam etkisiyle savrulan otomobil adeta kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı.

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza sesini duyan çevredekilerin ve otogar çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık personellerinin hurdaya dönen araç enkazında yaptığı kontrollerde, sürücü Efehan Uzkuç ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Efe Serin’in olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLELER KAZA YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından gençlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Bu esnada kaza haberini alarak olay yerine koşan gençlerin aileleri ve yakınları, gördükleri feci manzara karşısında sinir krizi geçirdi; feryatlar geceyi inletti.

Hurdaya dönen ve iki parçaya ayrılan otomobil çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, savcılık kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.