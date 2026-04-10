Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Boran Kaplan davasında müşteki sanıklar arasında yer alan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in savunmasında geçirdiği isim polemiğe neden oldu.

Çelik savunmasında "Bunların üst akılları var, organizeden sorumlu" diyerek işaret ettiği emekli emniyet müdür yardımcılarından biri, gazeteci Nedim Şener'in adını geçirdiğini iddia etti.

MÜCAHİT BİRİNCİ PAYLAŞTI

Savunmadaki ifadelerin gündem olmasının ardından eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener arasında polemik yaşandı.

Birinci, sosyal medya hesabından, "Eee Nedim efendi mafyadan para alıyormuşsun? İddia bu! Nasıl, inanalım mı? Bak o zaman, sahtekarın tekinin lafıyla bana artistlik yapmaya kalktın cevabını aldın. Şimdi bak senin başına gelene... Sana soralım şimdi, namuslu gazeteci mafyadan para pul alır mı?" diye yazdı.

NEDİM ŞENER YANIT VERDİ

Nedim Şener ise şu paylaşımla yanıt verdi:

"Bırak mafyayı kimseden para almaz, kimseye maşa olmaz. Alan da yapan da şerefsizdir. Senin yaptığın gibi Ekrem İmamoğlu suç yapılanmasının elemanı Murat Kapki gibi düşkünün avukatlığını alıp ayağına gitmez.

Senin gibi köşe bucak saklanmam ben, sana yaptığım gibi iftirayı atanı da bugün mahkemeye veriyorum. İspatlamayan da şerefsizdir."

'HABER YAPTIN MI YAPMADIN MI?

Birinci, Şener'in bu sözlerine de yanıt vererek, "Heh şöyle efendi ol! Nasıl da süt dökmüş kediye döndün. İlk atıp sonra tırım tırım sildiğin X burada. Ayrıca sana mı soracağım kimin avukatlığını alacağımı? Sen tıraşı bırak buna cevap ver!!! Mafyadan para alıp onların iddiası ile haberleri yaptın mı yapmadın mı? Çünkü o dönem darbe falan bir hikayeler anlatıyordun hatırladığım kadarıyla." ifadelerini kullandı.

Şener ise Birinci'nin sözlerine şöyle yanıt verdi:

"İftiracıların ne yanına ne yarına bırakırım. Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü isimli yargıda, siyasette, Emniyet’te, bürokraside bağlantıları bulunan, suç örgütü davasında yargılanan Cumhur İttifakına “Fetövari” kumpas sanığı Murat Çelik isimli Ankara Emniyet Müdürünü mahkemeye verdim. Mafya ile iş tutan da iftira atan da şerefsizdir. FETÖ’nün, PKK’lıların, mafyanın iftiralarına mafya ile kumpas davasının sanığı Emniyet Müdürü’nün iftirası da eklendi. Onlar gibi bu da vız gelir tırıs geçer."

Şener, Murat Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğuna yönelik evrakı da paylaştı.