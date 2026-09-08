Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı A.A., eski Asayiş Şube Müdürü O.Ö., Başkomiser E.K. ve polis memuru S.C.’nin hesaplarına yüksek miktarlarda para yatırıldığı iddiası üzerine Temmuz 2024’te soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ayhan Bora Kaplan ile 4 polis hakkında “rüşvet” ve “Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet” suçlarından iddianame hazırlandı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Sanıkların Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar S.C., E.K., A.A. ve O.Ö. ile suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerini gösteren kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirterek tüm sanıkların beraatını talep etti.

SANIKLAR DA BERAATLERİNİ İSTEDİ

Savcının mütalaasının ardından sanıklar ve avukatları savunmalarını yaptı. Sanıklar, mütalaaya katıldıklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının tamamlanmasının ardından dosyadaki delilleri değerlendirmeye aldı.

5 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Kararını açıklayan Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan ile eski emniyet yöneticileri ve polis memuru S.C.’nin “rüşvet” ve “Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu’na muhalefet” suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi. Böylece davada yargılanan 5 sanık hakkında da beraat hükmü kurulmuş oldu.