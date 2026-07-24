Müzisyen ve televizyon programcısı Ayhan Sicimoğlu, Marmaris'te yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim paylaşımında, Marmaris Marina'dan Cruise Port'a giden 2,1 kilometrelik mesafe için yerli ve yabancıdan istenen taksi ücretini ifşa etti.

'TURİSTE 10 EURO, TÜRK'E 300 TL'

Sicimoğlu, İtalya'dan gelen misafirlerinin Rodos'a geçmeden önce taksi ücretini önceden öğrenmek istediğini belirtti.

Türk lirası kullanmayan misafirleri için fiyat bilgisini sordurduğunu aktaran Sicimoğlu, kendisine verilen yanıtta yerli yolcular için 300 lira, yabancı turistler için ise 10 euro ücret söylendiğini öne sürdü.

Sicimoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Marmaris'te Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7:45'te Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecektim. Cevap: Turistlere 10 euro, Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar."