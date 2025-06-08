Sıra dışı açıklamaları, renkli kişiliği ve yaşam tarzıyla dikkat çeken müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Oylum Talu'nun sunduğu Bayram Özel programına konuk oldu.



Yaptığı seyahatler ile bilinen Sicimoğlu, son rotası Zanzibar'dan izlenimlerini paylaşırken, Küba'da yaşadığı ilginç bir deneyimi de anlattı.

"KARA BÜYÜ AYİNİNE KATILDIM"

Küba'da başına gelenlerin ardından hayatının değiştiğini belirten Sicimoğlu, "Küba'da kara büyü ayinine katıldım, kaplumbağa kanı içtim. Sonrasında kaldığım eve gidip defalarca yıkandım ve bir gün boyunca uyudum. Rüyamda öldüğümü gördüm ve hayatım değişti" ifadelerini kullandı.

"ÖLMÜŞ İNSANLARIN KORNEALARINI ALIYORLAR"

Sicimoğlu, Küba'nın yanı sıra Hindistan'a seyahat etmeyi de çok sevdiğini belirterek, "Hindistan'ı çok severim. Beni en çok etkileyen yer ölülerin yakıldığı yer. Bölgede yaşayanlar küllerin arasında altın diş arıyorlar. Kaşla göz arası geliyorlar ölmüş insanların kornealarını alıyorlar ve satıyorlarmış. El arabasında bir sürü takma diş var sen alıyorsun deniyorsun sana uyanı alıyorsun" şeklinde konuştu.