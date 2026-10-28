Trabzon'un Maçka ilçesinde ayı saldırısı sonucu dağılan sürüdeki 184 koyun uçurumdan düşerek telef oldu.

Gümüşhane'ye bağlı Nebiyurt Yaylası'ndan göç eden sürüye, Maçka'nın Işıklar Mahallesi'ndeki Galyan Vadisi mevkisinde ayı saldırdı. Sürü sahiplerinin yaptığı incelemede, uçurumdan düşen 184 koyunun telef olduğu, 10 koyunun ise kaybolduğu belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Trabzon Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Telef olan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.