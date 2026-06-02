Japonya’nın kuzeydoğusundaki Fukushima kentinde meydana gelen olay, sabah saat 06.30 sıralarında bir çelik üretim şirketinden yapılan ihbarla ortaya çıktı. Kyodo News’te yer alan habere göre, 20’li ve 60’lı yaşlardaki iki erkek çalışana tesis içinde ayı saldırdı.

Saldırının ardından kaçan ayı, yakınlardaki yerleşim alanına girerek 80’li yaşlardaki bir kadına ve farklı bir ofis binasında bulunan 60’lı yaşlardaki bir erkeğe daha saldırdı.

Ayının bölgeden ayrılmadığı düşünülürken, polis ekipleri hayvanın vurulmasına izin verecek acil durum ilanı seçeneğini değerlendiriyor. Pazartesi akşamından bu yana bölgede ayı görüldüğüne dair çok sayıda ihbar yapıldığı da bildirildi.

Saldırıların Fukushima Çelik Fabrikası Şirketi tesisleri ile JR Fukushima İstasyonu’nun yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısındaki yerleşim alanında gerçekleştiği aktarıldı. Olayların ardından bölgede güvenlik gerekçesiyle ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.