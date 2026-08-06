Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kaçak bir midye dolması üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, sağlıksız koşullarda hazırlanan yaklaşık 200 kilogram bozulmuş midye dolmasına el konuldu. Ürünler imha edilirken, işletmeci hakkında idari para cezası uygulanarak yasal süreç başlatıldı.

YÜZLERCE BOZULMUŞ MİDYE DOLMASI BULUNDU

Gündoğdu Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır halde bekletilen yüzlerce midye dolmasıyla karşılaştı. Yapılan kontrollerde ürünlerin bozulduğu, ağır koku yaydığı ve hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda üretildiği tespit edildi. Midyelerin uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği de belirlendi.

GAZETE KAĞIDIYLA PİŞİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Denetim sırasında ekipler, midyelerin gazete kağıdı kullanılarak pişirildiğini de belirledi. Yetkililer, gazete baskısında bulunan mürekkeplerde yer alabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek sıcaklıkta gıdaya geçebileceğine dikkat çekti. Bu maddelerin özellikle sinir sistemi, böbrek ve karaciğer üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

200 KİLOGRAM ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Tespitlerin ardından üretim faaliyeti durdurulurken, satışa sunulmak üzere hazırlanan yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el konuldu. Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ürünler toprağa gömülerek imha edildi. Kaçak üretim yaptığı belirlenen kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası kesilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, mahalle aralarında ve konutlarda ruhsatsız şekilde sürdürülen gıda üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Halk sağlığını tehlikeye atan üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Sivaslıoğlu, vatandaşların şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin önem taşıdığını vurguladı.