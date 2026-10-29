ABD'nin Alabama eyaletindeki Cottonwood İlkokulu'nda özel gereksinimli öğrencilerle çalışan 46 yaşındaki Heather Varner Hunter, öğrencisinin diline bir kaşık acı sos döktüğü iddiasıyla çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Mart ayında “Ayın Öğretmeni” seçilen Hunter, 26 Ekim'de gözaltına alındı.

Milliyet'in Dexerto'dan aktardığına göre, eylül ayındaki olaya ilişkin soruşturmanın ardından gözaltına alınan Hunter, Houston County Hapishanesi'ne kaydedildi. Hunter, 2 bin 500 dolarlık kefaletin ödenmesiyle aynı gün serbest bırakıldı.

CEZA VERMEK İÇİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Al.com'un aktardığı suçlama belgelerinde, olayın 15 Eylül'de yaşandığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten görevlinin hazırladığı belgelere göre Hunter'ın, kimliği açıklanmayan öğrencinin diline doğrudan bir kaşık acı sos döktüğü öne sürüldü.

Öğretmenin bu eylemi, öğrencinin öğretmenlere dil çıkarmasını ve itaatsiz davrandığını değerlendirmesini gerekçe göstererek ceza amacıyla yaptığı iddia edildi. Hunter, hakkındaki iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

MART AYINDA ÖDÜL ALMIŞTI

Hunter, WTVY'nin Wiregrass Electric Cooperative iş birliğiyle verdiği “Ayın Öğretmeni” ödülüne mart ayında layık görülmüştü. Ödülün ardından WTVY-FM'e röportaj veren Hunter, Cottonwood İlkokulu'nda sekiz yıldır çalıştığını ve eğitimcilik kariyerinde 18 yılı geride bıraktığını söylemişti.

ARTIK OKUL SİSTEMİNDE ÇALIŞMIYOR

Houston County Okul Sistemi Müfettişi Brandy White, WTVY'ye yaptığı açıklamada, “Hunter'ın artık Houston County Okul Sistemi bünyesinde çalışmadığını doğrulayabilirim” dedi.

White, öğretmen ve olayla ilgili tüm bilgilerin Alabama İnsan Kaynakları Departmanı'na iletildiğini belirtti. Okul sisteminin soruşturmayı yürüten yetkililerle tam iş birliği içinde olduğu da ifade edildi.

OLASI CEZA YARGILAMA SÜRECİNE BAĞLI

FindLaw'da yer alan bilgilere göre Alabama yasaları, belirli koşullar altında bir çocuğun ebeveyni, vasisi ya da gözetiminden sorumlu kişinin C sınıfı ağır suçtan mahkûm edilmesini öngörüyor.

Huntsville Defense Lawyer'ın aktardığı bilgilere göre bu kapsamda suçlu bulunan kişi, 10 yıla kadar hapis ve 15 bin dolara kadar para cezasıyla karşılaşabiliyor. Hunter hakkında uygulanabilecek ceza ise suçlamanın hukuki değerlendirmesine ve yargılama sürecine bağlı.