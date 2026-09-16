Güneybatı Araştırma Enstitüsü (SwRI) ile Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ay'ın doğumuna ilişkin yeni bir teori ortaya koydu. Gelişmiş bilgisayar simülasyonları yürüten ekip, Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya'ya Mars büyüklüğünde bir cismin çarpışması sonucu oluştuğu yönündeki mevcut görüşü destekleyen ancak detaylarını değiştiren sonuçlara ulaştı.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Ay büyük ölçüde tek parça halinde ve saatler içinde oluşmuş olabilir.

YENİ SİMÜLASYONLAR FARKLI SONUÇLAR VERDİ

Araştırmada, çarpışan gök cisimlerinin malzemesinin yapısal direnci ilk kez dikkate alındı. Daha önceki modellerde, çarpışmanın şiddeti nedeniyle kayaların eridiği ve buharlaştığı varsayılıyordu. Bu nedenle gök cisimleri akışkan gibi davranıyordu.

Yeni simülasyonlarda ise sıcaklığa bağlı jeolojik mukavemet hesaba katıldı. Bu yaklaşım, malzemenin gücünün çarpışmanın sonucunu doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

AY SADECE BEŞ SAATTE OLUŞMUŞ OLABİLİR

Simülasyonlar, gök cisimlerinin sıcaklığının çarpışmanın sonucunu belirlemede kritik rol oynadığını gösterdi. Dünya ve Theia adı verilen Mars büyüklüğündeki proto-gezegen daha soğuksa, çarpışmadan yalnızca beş saat sonra sağlam bir Ay oluşabiliyor.

Daha sıcak senaryolarda ise Theia parçalanıyor, Dünya'nın etrafında bir enkaz diski oluşturuyor ve Ay bu kalıntılardan zamanla oluşuyor.

Bu sonuçlar, Ay'ın ilk oluşum biçimi ile dev çarpışmanın gerçekleştiği zaman arasında bağlantı olabileceğine işaret ediyor.

AY'IN SIRRI HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

Araştırma, Ay'ın ne kadar sürede oluştuğuna dair yeni bir bakış açısı sunsa da, Dünya ile Ay'ın bileşimindeki benzerlik hâlâ tam olarak açıklanamıyor.

Bilim insanları, bu yeni jeofizik yaklaşımın Ay'ın kökeni ve erken güneş sistemindeki koşullar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni bir kapı araladığını belirtiyor.