Olay, ağustos ayının başında Svalbard'ın kuzeyindeki Lomfjorden bölgesinde yaşandı. Fiyortta ilerleyen gemidekiler kıyıda uyuyan bir kutup ayısı gördü. Bir kişi, hayvanı uyandırmak amacıyla geminin yüksek sesli sis düdüğünü kullandı.

AYI UYANIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Ani sesle uyanan kutup ayısı bulunduğu yerden kalkarak başka bir bölgeye geçti. Svalbard Valisi Lars Fause, yapılan incelemede düdüğün hayvanı uyandırmak amacıyla kasıtlı olarak çalındığının değerlendirildiğini açıkladı.

Yetkililer bunun üzerine gemideki kişiye 50 bin Norveç kronu, yaklaşık 5 bin 300 dolar ceza verdi. Kimliği ve uyruğu açıklanmayan kişi cezayı kabul etti.

KUTUP AYILARINI RAHATSIZ ETMEK YASAK

Svalbard'da kutup ayıları sıkı koruma altında. Bölgedeki çevre yasaları hayvanların gereksiz yere rahatsız edilmesini, takip edilmesini veya insanların yanına çekilmeye çalışılmasını yasaklıyor. Kutup ayılarının Svalbard'da avlanması da 1972'den beri yasak.

Kurallar yalnızca hayvanlara fiziksel zarar verilmesini kapsamıyor. Uyuyan bir kutup ayısını ses çıkararak yerinden kaldırmak gibi davranışlar da doğal yaşamı gereksiz yere rahatsız etmek olarak değerlendirilebiliyor. Bu olayda verilen binlerce dolarlık cezanın nedeni de ayıya zarar verilmesi değil, bilerek rahatsız edilmesi oldu.