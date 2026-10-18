Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erdoğdu, CHP'nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Parti'ye katılacağını bildirdi. Erdoğdu, açıklamasında istifa kararını 21 Mayıs 2026'ta CHP Genel Merkezi'ne polis girdiğinde aldığını belirtti. 'BU YÜKÜ DAHA FAZLA TAŞIYAMAYACAĞIM' Yargıtay kararı veya kurultay kararıyla durumun değişebileceği düşüncesiyle bugüne kadar beklediğini ifade eden Erdoğdu, "Geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım" diye yazdı. Erdoğdu, açıklamasında mevcut yönetimin siyasi ömrünü tamamladığını düşündüğünü ve Yeni Parti'nin seçimleri açık ara kazanacağını öngördüğünü de sözlerine ekledi.

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