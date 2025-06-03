CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu isimler savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sevk edilen 36 kişiden 30'u hakkında tutuklama talep edilirken 6'sı hakkında adli kontrol talep edildi.

Eski CHP'li Aykut Erdoğan hakkında tutuklama kararı verildi. Karar sonrası basına açıklama yapan Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun şu ifadeleri kullandı:

'KURGULARIN TEK AMACI VAR'

"Bu kurguları yapmalarının tek bir amacı var, bu uyduruk Ekrem İmamoğlu suç örgütünün varlığına bir şekil insanları ikna etmek, bunu da en iyi en olmayacak şeyleri yan yana getirerek yaparlar, Aykut Erdoğdu gibi hayatını yolsuzluk mücadelesine adamış bir isimle, rüşvete aracılık gibi alçakça bir suçu yan yana getirerek bunu yapabilirlerdi anca, bu şekil inandırmaya, ikna etmeye çalışıyorlar."

"Yansıtma yapıyorlar, kendi yaptıkları şeyleri, kendi sahip olmadıkları diplomaları, kendi işledikleri suçlara, bizler gibi dürüst insanların üstüne yıkmaya çalışıyorlar, bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar."

'ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK'

"Bu darbenin bittiğini görmek artık tek hayat amacım, bu yolda ölmek var dönmek yok. Aykut Erdoğdu yıllarca yolsuzluklarla mücadele etmiş, hayatını yolsuzluklarla mücadeleye adamış biridir, bunu bütün Türkiye bilir."

'VATANA FEDA OLSUN HAYATLARIMIZ'

"Aykut bugün 'Cumhuriyet yıkıldı' dedi. Bu bir Kurtuluş Savaşı. Aykut 'Vatan sağ olsun' diyerek gitti arka kapıdan. Eskiden göğüs göğüse savaşıyormuş insanlar biz bugün bu şekilde dövüşüyoruz. Ben bunu Aykut da öyle vatan sağ olsun diyerek gitti. Bu bir kurtuluş savaşı biz bugün bu şekilde bu savaşı veriyoruz. Vatana hizmet olarak kabul ediyoruz. Feda olsun hepimizin umudu özel hayatı vatana feda olsun"

AYKUT ERDOĞDU'DAN TEK CÜMLELİK MESAJ

Tutuklu Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda sadece "Vatan Sağolsun" yazdı