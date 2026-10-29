Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken Aykut Kocaman'la ilgili bir gelişme yaşandı. Kocaman, Kartal'ın ayrılığı sonrasında Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli yönetim deneyimli teknik adamla henüz görüşme gerçekleştirmedi. Kocaman'ın ise resmi teklif gelmesi halinde görevi üstlenmeye sıcak baktığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de, derbi sonrasında İsmail Kartal istifa etmişti. Sarı-lacivertlilerde takım Dirk Kuyt'a emanet edilirken teknik direktör arayışı devam ediyor.

5 YILDIR BOŞTA

Teknik direktörlük kariyerine 2001'de İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, 1 Temmuz 2009'da Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğüne getirildi. Daum'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Kocaman, 2010-2013 arasındaki ilk döneminde bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazandı. Sarı-lacivertliler bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükseldi.

Konyaspor'da da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Kocaman, daha sonra Fenerbahçe'ye dönerek bir sezon görev yaptı ve 9 Temmuz 2018'de ayrıldı. Yeniden Konyaspor'u çalıştırmasının ardından son olarak 1 Şubat 2021'de Başakşehir'in başına geçti. Başakşehir'de 29 maçta görev alan Kocaman, 4 Ekim 2021'den bu yana beş yıldır takım çalıştırmıyor.