Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio'nun talipleri arttı. Ülkesi İspanya'dan Villarreal'in ardından Espanyol ve Real Sociedad da yıldız 10 numaranın peşine düştü. Ancak Sarı-Lacivertliler, matadoru bırakmak istemiyor...

Teknik direktörlüğünün açıklanması an meselesi olan Aykut Kocaman da hazırladığı raporda Asensio için "Kalmalı" notunu verdi. Yöneticilerden Mahmut Uslu da "Asensio bizimle kalacak. O pozisyonda oynayan en iyi oyuncu. Umarım sakatlığı düzelmiştir" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon başında PSG'den 7.5 milyon euroya transfer edilen Asensio, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. İspanyol yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 15 milyon euro...

TEKNİK EKİP YARIN AÇIKLANACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın, yarın mazbatasını alması bekleniyor. Mazbata töreninde ise Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe ve Oğuz Çetin'in sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak.