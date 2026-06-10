Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla (17 bin 245) Hakan Safi'yi geride bırakan ve 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Kulüpte yapılan törenle mazbatasını alan Yıldırım, Aykut Kocaman ile tüm şartlar üzerinde anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü resmen duyuracak. Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3. kez sarı-lacivertli takımın başına geçecek.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve yaklaşık 5 yıldır boşta olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.