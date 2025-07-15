Türk sinemasının son dönemde en çok izlenen yapımları İstanbul 12. İcra Dairesi tarafından yürütülen icra takibi kapsamında 'Ayla', 'Müslüm', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' eylül ayından itibaren satışta.

Buna göre, Türkiye'nin Oscar adayı olan 2017 yapımı 'Ayla' filminin yüzde 100 telif hakkı, 2018'de vizyona giren ve 6,5 milyona yakın izleyiciyle büyük ses getiren "Müslüm" filminin yüzde 50’lik hissesi satışa çıkarıldı.

2019’da vizyona giren 'Türk İşi Dondurma' ile "Çiçero" filmleri de telif haklarıyla birlikte açık artırmaya sunuldu.

İcralık yapımların dijital yayın hakları sayesinde kazanç potansiyeline sahip olduğu da vurgulandı.

YAPIMCININ ÇOĞU FİLMİ DAVALIK

Söz konusu filmlerin yapımcısı olan Mustafa Uslu'nun, 'Ayla', 'Müslüm', 'Cep Herkülü: Naim', 'Çiçero' ve 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmleri nedeniyle davalık olduğu ortaya çıktı.

Bunlardan sonuncusu olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ise sanatçının çocuklarının açtığı dava sonucu henüz vizyona girmeden durdurulmuştu.

Yapımcı durdurma kararı nedeniyle 4,5 milyon dolar zarara uğradığını ve icralık olduğunu öne sürmüştü.