Kâğıthane’de dört yıl önce balkondan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yaşam mücadelesi veren bir çocuk annesi Burçak Şişman’ın (41) davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Komadan çıktıktan sonra polise ifade veren Şişman, kendisini eşi Adem Şişman’ın (46) aşağı ittiğini iddia etti. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan koca suçlamaları reddederken, dosyaya giren bilirkişi raporu kadının iddialarını güçlendirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Burçak Şişman, hastanede verdiği yaşam savaşını kazandı. Bilinci yerine geldikten sonra ifade veren Burçak Şişman, eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü. Olay anında aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirten Şişman, eşinin kendisini aniden camın önüne sürükleyerek sırtından aşağı ittiğini söyledi. Hayat dolu biri olduğunu ve asla intiharı düşünmediğini vurgulayan acılı anne, olaydan kısa süre önce ağabeyini arayarak "Beni kurtar" diye feryat ettiğini de sözlerine ekledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR

Dava dosyasına giren Adli Tıp ve bilirkişi raporları ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Hazırlanan raporda, Burçak Şişman’ın avuç içlerinde saptanan yara ve lezyonların, düşme anında refleks olarak bir ağaç dalına veya nesneye "tutunma çabasından" kaynaklandığı belgelendi. Uzmanlar, adli tıp literatüründe bu tür yaralanmaların intihar vakalarından ziyade genellikle cinayet girişimi kökenli olaylarda görüldüğüne dikkat çekti. Kadının düşerken ağaç dallarına çarpmasının hızını yavaşlatarak hayatta kalmasını sağladığı, ancak vücudunda kalıcı ve ağır hasarlar bıraktığı ifade edildi.



HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Korkunç iddiaların odağındaki eş Adem Şişman ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Eşinin ailesinin evliliklerine başından beri karşı olduğunu iddia eden sanık koca, eşinin ailesinden gördüğü miras baskısı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu savundu. Olay günü eşinin "Çocuktan ses geldi" diyerek aniden yerinden kalktığını ve ardından aşağı düştüğünü ileri süren Adem Şişman, eşinin ailesinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını savundu.

Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Adem Şişman hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şişman hakkındaki yargı süreci ilerleyen günlerde başlayacak.