Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, belediyenin öncülüğünde özel bir firma tarafından kiralanan 400 dönümlük tarım arazisinde oluşturulan çilek bahçesinde hasat dönemi başladı. Projenin ilk etabında 200 dönümlük alana dikilen çilekler toplanmaya başlandı.

İLK ETAPTA 200 DÖNÜM EKİLDİ

Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, yaklaşık 400 dönümlük alan için geçen yıl haziran ve kasım ayları arasında hazırlık yapıldığını, ilk etapta ise 200 dönümlük bölümün dikime ayrıldığını belirtti. Akdemir, projenin beldenin tarımsal üretimini geliştirmesi ve istihdamı artırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yatırımın, Yozgat’ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması açısından örnek oluşturmasının hedeflendiğini belirten Akdemir, önümüzdeki dönemde benzer çalışmaların farklı bölgelerde de hayata geçirilebileceğini ifade etti.

“400 DÖNÜMÜN ÇİLEĞİNİ BİR ANDA DİKMEDİK”

“Bu da şundan kaynaklanıyor; gündüz sıcaklıkla gece sıcaklık arasında çok büyük değişimler oluyor. Mesela gündüz 35 derece olan sıcaklık gecede 10 dereceye veya 9 dereceye veya 8 dereceye düşebiliyor. Bu da çileğin en çok sevdiği iklimlerden bir tanesi. O yüzden de aromamız gerçekten de burada çok lezzetli oluyor. Çilek burada aroma olarak hem de saklama olarak daha uzun ömürlü oluyor.

İlk etapta 200 dönüme yakın bir ekim yaptık, 200 dönümümüz de hazır. Toplamda 400 dönüm. 400 dönümün çileğini bir anda dikmedik. Çünkü iklim nasıl olacak, çilek nasıl olacak, yetişecek, yetişmeyecek, sevecek, sevmeyecek, biraz tereddütlerimiz olduğu için dedik ki 200 dönümünü ekelim. Geçen sene kasım ayda diktik yağmurlarda, soğuklarda, çamurlarda. Bu sene çok yağışlı geçmesiyle birlikte baharda istediğimiz hava koşulları oluşmadığı için diğerini dikip yetiştiremedik. 200 dönümümüz de hazır. Bunu yaygınlaştırıp, pazarı Doğankent ve çevresi Yozgat'ın ayağına getirdik.

İstiyoruz ki vatandaşlardan da buna katılım olsun. 10 dönüm arazisi olan bir insan gelsin, desin ki 'Çilek ekmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz?' Biz ona fidesini veriyoruz. Gerekli su tesisatını veya çekilecek plastiğini falan veriyoruz. Gidiyor ekiyor tarlasına. Çıkardığı ürünü de almak şartıyla onlara yardımcı oluyoruz."

“ÇİLEĞİMİZ TAMAMEN ORGANİK”

Üretimde kimyasal gübre kullanılmadığını belirten Akdemir, “Gübrelerimiz falan tamamen organik. Çileğimiz tamamen organik. Eğer biz buna kimyasal gübreler kullanmış olsaydık şu anda buraya geldiğimiz zaman yemyeşil ve çok büyümüş halde görmemiz gerekiyordu. Ama burası tamamen organik olduğu için zaten görüyorsunuz bazı yerler sararmış, bazı yerler yeşil. Çileklerimizi topladıktan sonra kasa bazında depoya gidiyor. Soğuk hava deposu ve işleme tesisi. Şu yapraklarını bayanlar cımbızlarla alarak orada da bir işçilik yapıyorlar. Temizlendikten sonra gitmesi gereken yere bu şekilde gidiyor. Biz iki tane işçilik yapıyoruz” dedi.