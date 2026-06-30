Moesgaard Müzesi tarafından yaklaşık 10 ay süren kazılarda, 100 bin metrekareyi aşan alana yayılan yerleşim incelendi. Buluntular, bölgenin sıradan bir köy değil, büyük ölçekli kumaş üretimi yapılan ve ürünlerin çevredeki ticaret merkezlerine gönderildiği organize bir üretim tesisi olduğunu ortaya koydu.

80'DEN FAZLA ATÖLYE TESPİT EDİLDİ

Kazı alanında yarı toprağa gömülü 80'den fazla çukur ev (pit house) ortaya çıkarıldı. Bu yapılarda eğirme ağırşakları, dokuma tezgahı ağırlıkları, cam boncuklar, çanak çömlek parçaları ve gümüş sikkeler bulundu. Ayrıca keten liflerinin işlendiği özel üretim alanları da tespit edildi. Tüm bulgular, yerleşimin temel faaliyetinin tekstil üretimi olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, üretim alanlarının belirli bölümlere ayrıldığını ve yerleşimde yalnızca tek bir konutun bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bu durum, üretimin güçlü bir yönetici ya da yerel aristokratın kontrolünde yürütülmüş olabileceğine işaret ediyor.

ÜRETİLEN KUMAŞLAR UZAK TİCARET AĞLARINA GİDİYORDU

Tarihçiler, Søften'de üretilen kumaşların o dönemde Aros adıyla bilinen bugünkü Aarhus'a taşındığını ve buradan uluslararası Viking ticaret ağına dağıtıldığını düşünüyor. Bu nedenle keşif, Viking ekonomisinin sanılandan çok daha planlı ve geniş ölçekli işlediğine dair önemli kanıtlar sunuyor.

Bilim insanları şimdi karbon tarihleme ve polen analizleriyle burada hangi tür kumaşların üretildiğini ve üretimin tam olarak hangi dönemlerde yoğunlaştığını belirlemeye çalışıyor. Araştırmanın sonuçlarının Vikinglerin ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.