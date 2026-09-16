Ardahan’da coğrafi işaret tesciline sahip çiçek balının 2026 üretim sezonundaki son hasadı gerçekleştirildi. Yüksek rakımlı meralar ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan bölgede, arıcılar sezonun son ürününü kovanlardan aldı.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde düzenlenen hasat programına Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı da katıldı. Kovanlardan sezonun son balının alınmasına eşlik eden Yamlı, arıcıların çalışmalarını yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

2026 yılı bal hasat sezonunun ilk hasadına da katıldığını belirten Yamlı, "Coğrafyamızda, Ardahan bölgesinde bu kadar zengin bitki ve çiçek çeşitliliğinin olduğu bir yerde balın da çok sağlıklı ve çok kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Gerek yaptığımız araştırmalarda gerekse de yaptığımız tetkiklerde de bunun böyle olduğunu zaten hep beraber gördük." dedi.

36 BİN KOVANDA HASAT TAMAMLANDI

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, sezonun 635 üyenin yaklaşık 36 bin kovanında tamamlandığını belirtti. Evliyaoğlu, elde edilen verimin bölgelere göre farklılık gösterdiğini ifade etti.