2008 yılında yayınlanmaya başlayan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının ilk kuşak kadrosunda yer alan oyuncu Metin Yıldız, ilerleyen yıllarda 'Alemin Kralı' adlı dizide oynamıştı.



İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI, MURADINA ERDİ



Uzun zamandır kendisine iş teklifi gelmeyen ve projelerde yer alamayan Yıldız, aylardır sosyal medya hesabından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yaptığı paylaşımların ardından TRT'den iş teklifi aldı.



TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Yıldız, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' ailesine dahil oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU TELEFONLARINA BAKMIYOR DİYE KÜSMÜŞTÜ



Yıldız'ın İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımları, takipçilerinin 19 Mart sonrası yaşananlara neden tepki göstermediğini sormasıyla başladı.



Yıldız, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin hiçbir paylaşım yapmamasının gerekçesini, "İmamoğlu'nu bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı. Çok yoğunmuş beyefendi, soran olursa söyleyin şimdi de ben çok yoğunum" sözleriyle açıklamıştı.



Yıldız, devam eden süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nu hedef alan çok sayıda paylaşımda bulundu.





