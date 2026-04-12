ABD ordusuna bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), enerji depolama teknolojilerinde devrim yaratacak "Rads to Watts" programı kapsamında önemli bir adım attı.

Program çerçevesinde ABD merkezli teknoloji girişimi Avalanche Energy ile 5,2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanarak, bir dizüstü bilgisayarı tek başına aylarca çalıştırabilecek kapasiteye sahip yeni nesil nükleer batarya projesi başlatıldı.

ENERJİ PARÇALARINI ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Yüksek enerjili nükleer radyasyonu doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefleyen bu teknoloji, mevcut radyoaktif pil tasarımlarından farklı olarak "alfavoltaik" sistemlere dayanıyor.

Halihazırda uzay görevlerinde kullanılan hantal ve düşük verimli radyoizotop pillerin aksine, geliştirilecek yeni sistemin kilogram başına 10 watt'tan fazla güç üreterek mevcut teknolojileri 10'a katlaması bekleniyor. Klasik lityum-iyon pillerin aksine onlarca yıl hatta yüzyıllar boyunca enerji sağlama potansiyeli taşıyan bu piller, nükleer bozunma sırasında açığa çıkan yüksek enerjili alfa parçacıklarını elektriğe dönüştürecek.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ

The Register'ın haberine göre, insan sağlığı için riskli olabilen alfa parçacıklarıyla çalışan bu pillerin, başlangıç aşamasında insan temasının sınırlı olduğu uzay görevleri ve stratejik savunma uygulamalarında kullanılması planlanıyor.

Şirket, radyasyon enerjisini yakalayan ve aşınmaya dayanıklı mikro ölçekli çipler üzerinde çalışırken, bu projenin aynı zamanda masaüstü boyutunda taşınabilir füzyon reaktörleri geliştirme hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor. "Orbitron" adı verilen bu konseptin başarıya ulaşması halinde; askeri üslerden ay yüzeyindeki operasyonlara kadar pek çok alanda sürdürülebilir ve devasa bir enerji kaynağı sağlanmış olacak.