Virginia sınıfı nükleer saldırı denizaltıları arasında yer alan USS Colorado (SSN-788), denizaltı avlama, su üstü hedeflerine karşı operasyonlar, istihbarat toplama, gözetleme ve özel kuvvetlere destek gibi çok sayıda görevi yerine getirebiliyor. ABD Donanması, bakım çalışmalarının erken tamamlanmasının filonun operasyonel hazırlığını artırdığını belirtiyor.

PASİFİK'TE GÖREV YAPACAK

USS Colorado'nun bakım süreci, ABD Donanması'nın Pasifik'teki en önemli bakım merkezlerinden biri olan Pearl Harbor Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Donanma yetkilileri, nükleer denizaltıların zamanında bakımdan geçirilmesinin hem görev kabiliyetlerini koruduğunu hem de hizmet ömürlerini uzattığını vurguluyor. Colorado'nun yeniden göreve başlamasıyla birlikte denizaltı, Submarine Squadron 7 bünyesinde faaliyet gösterecek.

Yetkililer, bakımın erken tamamlanmasının aceleyle değil, ekiplerin koordineli çalışması ve yüksek kalite standartlarının korunması sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Projede tersane çalışanları, mühendisler ve denizaltı personeli birlikte görev aldı.

TOMAHAWK FÜZELERİ TAŞIYABİLİYOR

2018 yılında hizmete alınan USS Colorado, Virginia sınıfının 15'inci, Block III versiyonunun ise beşinci denizaltısı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 7 bin 800 ton deplasmana sahip olan denizaltı 114 metre uzunluğunda bulunuyor. S9G nükleer reaktörü sayesinde aylarca su altında görev yapabilen platformun menzili teorik olarak mürettebatın taşıdığı erzak miktarıyla sınırlı kabul ediliyor.

Denizaltının en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yeniden tasarlanan burun bölümü. USS Colorado'da, önceki sistemlerde bulunan 12 ayrı dikey füze tüpü yerine iki büyük Virginia Payload Tube bulunuyor. Bu sistem sayesinde Tomahawk seyir füzeleri ateşlenebiliyor ve daha esnek silah yükleri taşınabiliyor. Ayrıca özel kuvvet operasyonları için ek personel ve ekipman taşıyabilecek şekilde yapılandırılabiliyor.