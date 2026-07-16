Japon mutfağının en temel unsurlarından biri olan ve "dünyanın en sert gıdaları" arasında gösterilen fermente ton balığı "Katsuobushi", asırlara dayanan geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Miso çorbasından soba sosuna kadar pek çok geleneksel tarifin temelini oluşturan dashi çorba bazının vazgeçilmez malzemesi olan bu ürün, oldukça karmaşık ve uzun bir üretim sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor.

TARİHİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Katsuobushi’nin fermente edilerek üretilmesine dair modern yöntemlerin geçmişi 1603 – 1868 yıllarına uzansa da, bu gıdanın kökenleri çok daha eskiye dayanıyor. Tarihi kayıtlara göre, MS 718 yılına ait Yoro Kanunlarında dahi "haşlanmış ve sertleşene kadar kurutulmuş balık" ifadesiyle bu üründen bahsediliyor.

ÜRETİM AŞAMALARI MEVCUT

Katsuobushi'nin ham maddesini dondurulmuş çizgili ton balığı (bonito) oluşturuyor. 24 saat boyunca suda çözündürülen balıklar fileto haline getirilerek özel kazanlarda 90 dakika kaynatılıyor. Soğutma, kılçık ayıklama ve deri temizleme işlemlerinin ardından balığın bünyesindeki su oranı %68 seviyesine iniyor.

Ahşap kapaklı sepetlere konulan filetolar, bir ay boyunca düzinelerce kez odun dumanında tütsüleniyor. Bu işlem nem oranını %28’e düşürürken, fazla yağı uzaklaştırıyor ve çürümeyi engelliyor. En yüksek kalitedeki katsuobushi üretimi için filetoların üzerine Aspergillus glaucus adlı küf mantarı çözeltisi püskürtülüyor ve ürün 20 derece sıcaklıktaki odalarda bekletiliyor. İki haftalık fermantasyonun ardından iki gün güneşte kurutulan balıklar, bu döngüye birkaç ay boyunca tekrar tekrar sokuluyor.

KÜFÜN KİMYASAL ROLÜ

Üretim sürecinde kullanılan özel küf mantarı, katsuobushi’nin karakteristik özelliklerini kazanmasında doğrudan rol oynuyor. Mantar, balığın içindeki nemi çekerek kuruma sürecini hızlandırıyor, yağları çözünür yağ asitlerine, proteinleri ise amino asitlere parçalıyor. Bu süreç aynı zamanda diğer zararlı mikroorganizmaların üründe üremesini engelliyor.

ODUN KADAR SERT VE PARLAK

Tüm bu işlemlerin sonucunda nem oranı %18 ila %20 seviyelerine gerileyen balık, odunsu bir sertliğe ve son derece kırılgan bir yapıya bürünüyor. Dış yüzeyi zımparalanıp cilalandığında renkli cam veya kristal görünümü alan katsuobushi, tüketilmeden hemen önce ahşap rendelere benzeyen özel aletlerle ince pullar halinde tıraşlanarak kullanıma sunuluyor.