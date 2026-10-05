Gemi, 3 Ekim’de Alaska’nın Whittier kentinde düzenlenen törenle donanmaya katıldı. Arleigh Burke sınıfının Flight III versiyonlarından biri olan USS Ted Stevens, bu konfigürasyonda hizmete giren ikinci destroyer oldu. Geminin kalıcı olarak Virginia’daki Norfolk Deniz Üssü’nde konuşlandırılması planlanıyor.

HAVA VE FÜZE SAVUNMASINDA KULLANILACAK

USS Ted Stevens’ta AN/SPY-6(V)1 Hava ve Füze Savunma Radarı bulunuyor. Sistem; uçakların, seyir füzelerinin ve balistik füze tehditlerinin tespit ve takibi için kullanılıyor. Gemide ayrıca Aegis Baseline 10 savaş sistemi yer alıyor.

Flight III tasarımında radar ve diğer elektronik sistemlerin enerji ihtiyacı nedeniyle elektrik dağıtım ve soğutma altyapısında önceki versiyonlara göre değişiklikler yapıldı.

Destroyer; hava ve füze savunmasının yanı sıra denizaltılara ve su üstü hedeflerine karşı operasyonlarda da kullanılabilecek. Gemide farklı füze türlerinin kullanılmasına olanak sağlayan Mk 41 dikey fırlatma sistemi bulunuyor.

MISSISSIPPI’DE İNŞA EDİLDİ

USS Ted Stevens, Huntington Ingalls Industries’in Mississippi’deki Pascagoula tersanesinde inşa edildi. Deniz testlerinin ardından gemi 29 Aralık 2025’te ABD Donanması’na teslim edildi ve daha sonra Norfolk Deniz Üssü’ne götürüldü.

Buradan Florida üzerinden hareket eden destroyer, Panama Kanalı’nı geçerek Alaska’ya ulaştı. Whittier’deki törenin ardından aktif hizmete alınan geminin daha sonra Norfolk’a dönmesi planlanıyor.

Gemiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında pilotluk yapan ve daha sonra 1968-2009 yılları arasında Alaska’yı ABD Senatosu’nda temsil eden Ted Stevens’ın adı verildi.