18 Mayıs'ta Tuzla istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'e otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç kız yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü olduğunu öne süren Ömer Faruk Ballı hakkında dava açıldı. Ballı, 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

“ŞOFÖR KADINMIŞ, DURMAMIŞ KAÇMIŞ”

Işıl'ın babası Yunus Dinç, kazanın hemen ardından polis tarafından kendilerine aktarılan bilgilerle soruşturma sürecinde ortaya çıkanların birbiriyle çeliştiğini öne sürdü.

Dinç, kızının eşyalarının polis tarafından kendilerine teslim edildiği sırada kendisine, “Şoför kadınmış, durmamış kaçmış, yolda fren izi dahi yok, bir saat sonra dönüp karakola teslim olmuş” bilgisinin verildiğini söyledi.

TANIKLAR DA AYNI İDDİAYI DİLE GETİRDİ

Ailenin “şoför kadındı” iddiası, duruşmada dinlenen bazı tanıkların ifadelerine de yansıdı.

Dosyaya giren tanık beyanlarına göre Mustafa K., kazaya karışan aracı kullanan kişinin kadın olduğunu söyledi. Bir başka tanık ise kazanın ardından kadın sürücünün direksiyon tarafından diğer tarafa geçtiğini öne sürdü.

Ancak davada sürücü olarak yargılanan kişi erkek. Sanık Ömer Faruk Ballı ise duruşmada yaptığı savunmada, “Ben Işıl'a çarpmadım, Işıl arabama çarpıp hasar verdi” dedi.

“ADI GEÇİRİLMEK İSTENMİYOR”

Işıl'ın annesi ise kazada direksiyonda olduğu iddia edilen kadının soruşturma sürecinde görünmez kılındığını öne sürdü.

Anne Dinç, “Sanık olarak Ömer Faruk'un, tanık olarak da nişanlısının ismini yazıyorlar. Kadının isminin tek tutanak bu ve bu iki polis memuru olaydan sonra Ağrı ve Doğubayazıt ve biri de Adana'ya göre değişikliği yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Dinç, söz konusu kadının adının soruşturma kapsamında geçirilmediğini belirterek, “Hiçbir şekilde adı geçmiyor, geçirilmek istenmiyor. Nedenini bilmiyorum” dedi.

MOBESE KAYITLARI NEDEN YOK?

Ailenin dikkat çektiği bir diğer konu ise kamera kayıtları oldu.

Aileye göre, olay günü kazanın yaşandığı bölgede sürücüyü önden görüntüleyebilecek MOBESE kayıtlarına ulaşılamadı. Emniyet birimlerinin, olay yeri yerine yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâhta bulunan toplam 15 kameranın sürücüyü net şekilde gösterebilecek kayıtlarının bulunmadığını bildirdiği öne sürüldü.

Aile, bu durumun kazadan sonra sürücünün değiştirildiği yönündeki iddiaları güçlendirdiğini düşünüyor.

TUTUKLANDI, DÖRT GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından sürücü olduğunu beyan eden Ömer Faruk Ballı önce tutuklandı. Ancak ailenin iddiasına göre yalnızca bir sayfadan oluşan iddianamenin hazırlanmasının ardından Ballı dört gün içinde tahliye edildi.

Aile, tahliye kararının daha sonra Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun incelemesine konu olduğunu belirtiyor.

Işıl'ın babası Yunus Dinç, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Bizimle görüşmeye bir tane müfettiş geldi. ‘Bu devletin size bir adalet borcu var’ dedi. Ben de kendisine ‘O zaman borcunuzu ödeyin’ dedim.”

“DOSYAYA SİYASİ MÜDAHALE OLDU” İDDİASI

Dinç ailesi, soruşturma ve dava sürecinde siyasi müdahale yaşandığını da öne sürüyor.

Baba Yunus Dinç, avukat Fatih Sadullah Selman'ın AK Parti MKYK üyesi ve Türkiye yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, “Bu avukat dosyaya girdiği andan itibaren dosyamızdaki hukuksuzluklar ortaya çıkıyor” dedi.

Dinç ayrıca, “Birdenbire üç günde üç savcı değişiyor. Götürülen son savcılık memur suçları soruşturma bürosu savcısı. Halbuki sanık devlet memuru da değil, özel bir hastanede çalışan yoğun bakım hemşiresi” ifadelerini kullandı.

“BENİM KIZIMI ÖLDÜRDÜYSEN BUNUN HESABINI ADALETİN SORMASI GEREKİYOR”

Kızını kaybeden anne Dinç ise kazanın yüksek hız nedeniyle meydana geldiğini savundu.

Anne Dinç, “Yüksek hızla çarpma sonucunda benim kızım vefat etti. Otuzla gitmesi gereken bir yolda 90 üzerinde gidiyorsun. Birini öldüreceğini biliyorsundur. Sen benim kızımı öldürdüysen bunun hesabını adaletin sorması gerekiyor” dedi.

Aylar geçmesine rağmen Dinç ailesinin yanıtını aradığı en önemli soru değişmedi: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüne neden olan kazada direksiyonda gerçekten kim vardı?

Aile, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyor.